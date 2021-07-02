Жарко, но не ад: синоптик спрогнозировал возвращение тепла в Москву

Седьмого июля в столицу вернется летняя жара. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве будет жарко, однако ожидать повторения аномальной июньской жары все-таки не стоит. Температура будет выше климатической нормы на 5-7 градусов, но экстремальных значений не достигнет.

«Антициклон скандинавский, он всегда чуть-чуть более прохладный... будет обеспечивать сдерживающий... освежающий фактор», - цитирует синоптика ТАСС.

Так, 7 июля можно ожидать 28-30 градусов тепла. К пятнице температура может подняться до 32 граудсов.

Ранее Евгений Тишковец оценил вероятность повторения «суперливня» в ближайшие дни. По словам эксперта, проливных дождей такого масштаба опасаться не стоит – столичный регион ожидают только кратковременные осадки в различных районах.