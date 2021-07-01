В ожидании потопа: синоптик оценил вероятность нового «суперливня»

В ближайшее время не ожидается проливных дождей с грозами. Возможны только кратковременные дожди в отдельных районах столичного региона. Об этом «Звезде» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Не стоит переживать. Это тыловая часть циклона, локальные и кратковременные дожди без гроз. Поэтому ничего опасного и страшного не будет. Не ожидается ураганов, шквалов, потопов и камней с неба. Просто обычный, кратковременный, летний дождь», - заявил Тишковец.

Начало недели в Москве было омрачено резким ухудшением погоды. На столицу обрушился «суперливень». Осадки сопровождались штормовым ветром и грозами.

В столице всего за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков. Местами порывы ветра достигали 21-26 метров в секунду. Около 24 тысяч человек из 11 городских округов Московской области остались без электричества из-за сильной грозы. Сильнее других пострадали жители Балашихи, Коломны, Раменского и Богородского округов.