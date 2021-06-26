Первые дозы вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот

В России выпущены в гражданский оборот поступили первые партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко посещая поликлинику в Белгороде, до конца июня в оборот поступит около 2,5 миллионов доз вакцин.

Преимущественно новая однокомпонентная форма вакцины предназначена для тех, кто уже переболел инфекцией COVID-19, а также - для ранее провакцинировшихся граждан.

«Но и мы считаем, что для определенных категорий населения, помимо уже названных, мы также будем использовать эту однокомпонентную вакцину. Она также разрешена для использования только до 60 лет», - отметил министр здравоохранения.

Михаил Мурашко отметил, что в крупных мегаполисах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, именно поэтому следует ускорить темпы вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после вакцинации препаратом «Спутник Лайт» выработка антител у пациента наступает через 21 день.