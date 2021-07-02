США допустили вероятность военного сотрудничества с Таджикистаном и Узбекистаном

Власти США рассматривают возможность военного сотрудничества с Узбекистаном, Таджикистаном и другими приграничными странами после вывода своего контингента из Афганистана. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее стало известно, что силы Соединенных Штатов Америки покинули крупнейшую военную базу Баграм в Афганистане. Мероприятие состоялось в рамках вывода войск США из страны.

По состоянию на первое июня, Соединенные Штаты вывели из Афганистана треть военного контингента. Из республики вывезли более 300 грузовых самолетов с материалами. Для утилизации было передано около тринадцати тысяч единиц оборудования.