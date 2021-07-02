В Ижевске установили водяную завесу для защиты жилого сектора после выброса хлора

Распространения хлора за пределы станции подготовки воды в Ижевске не произошло. Об этом говорится в сообщении «Ижводоканал».

«ПДК хлора за пределами станции подготовки воды "Ижводоканала" в норме, она превышена внутри цеха», - информирует организация.

Отмечается, что система подачи воды потребителям в Ижевске работает исправно. Кроме того, была установлена водяная завеса для защиты жилого сектора.

Согласно предварительным данным, угрозы жилому сектору нет. Также пока нет данных о пострадавших в результате происшествия.

Ранее в МЧС рассказали о крупном выбросе хлора, случившемся в Ижевске. По данным СМИ, объем выброшенного хлора может составлять 800 килограмм.