Госдеп рассказал, как будет бороться с «Северным потоком - 2»

В Соединенных Штатах решили не озвучивать заранее планы по выстраиванию ограничений в отношении проекта «Северный поток - 2». Таким образом в США решили бороться с возможностью «уклониться от их намерений».

Соответствующее заявление было сделано представителем Госдепартамента США.

Американские власти согласились, что данный газопровод якобы является российским геополитическим проектом. Также, как пишет РИА Новости, в Госдепе указали, что в контексте противодействия проекту нельзя применять понятие автоматических санкций.

Ранее в Вашингтоне рассказали, что планируют оказывать помощь Украине в ситуации с реализацией проекта российского газопровода. Также США достигли ряда соглашений с Германией относительно «Северного потока - 2».

