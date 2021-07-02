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«Юнармию» Твери возглавила самый молодой начальник за всю историю Движения

Роман Захаров
22:30 02.07.2021
Начальником штаба Движения в Твери стала 18-летняя Виктория Апостолова.
«Юнармию» Твери возглавила самый молодой начальник за всю историю Движения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Твери прошел Региональный слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Делегаты избрали нового начальника штаба, которого в регионе не было продолжительное время. Большинством голосов поддержали Викторию Апостолову, одну из самых ярких участниц Движения и победительницу реалити-шоу «Защитники». Ей всего 18 лет. Таким образом, она стала самым юным руководителем «Юнармии» в стране за всю историю Движения. Кандидатуру Виктории рекомендовала первый заместитель начальника Главного штаба Дарья Борисова.

«Виктория - самый лучший кандидат, на мой взгляд. Она выросла на наших глазах! Ей по-настоящему интересно все, что происходит в "Юнармии". У нее много энтузиазма, она хочет приносить пользу. И пусть ей только 18 лет, мы верим в нее и поддержим любые начинания. "Юнармия" - для молодых людей и это здорово, когда во главе регионального штаба становится такой юный человек, который при этом понимает все механизмы работы Движения изнутри. Мы во всем поможем новому лидеру -  будем встречаться, решать вопросы и развивать  "Юнармию" вместе, плечом к плечу. Я рада, что у меня появилась такая достойная коллега!», - отметила Дарья Борисова. 

С положительной стороны Виктория Апостолова зарекомендовала себя и в Твери, ее кандидатуру на пост начальника регионального штаба поддержал местный Комитет по делам молодежи. Там подчеркнули, что девушка «обладает организаторскими способностями, гибкостью мышления и стрессоустойчива», а это очень важные качества для руководителя. Так же она «коммуникабельна, обладает высоким уровнем культуры, а со взрослыми вежлива и тактична, среди сверстников пользуется авторитетом и уважением».

Виктория Апостолова вступила в ряды Движения три года назад. Как признается девушка, ее путь в «Юнармию» был не таким уж простым. 

«В Движение я не могла попасть два года, так как в школе и поблизости от нее не было отряда. Но я продолжала работать и стремиться, чтоб моя мечта исполнилась. И вот в 2018 году с моими единомышленниками я создала сводный городской отряд, который существует и по сей день! В "Юнармию" я пришла осознанно, зная, что хочу получить от этого!», - пояснила Виктория Апостолова.

Она подчеркнула, что Движение - это отличная площадка для реализации, здесь есть много путей развития, начиная от строевой подготовки, заканчивая журналистикой и изобретениями.

«Мой собственный пример показывает, что в "Юнармии" можно добиться высоких результатов. Все эти три года я не сидела на месте, я активно участвовала во всех мероприятиях Движения, в конференциях и форумах. Благодаря своему стремлению я съездила в ВДЦ "Смена", МДЦ "Артек", ВДЦ "Орленок", победила во множестве конкурсов и попала в Школу юных корреспондентов в городе Москве в ЦДЮ. Не скрою, я очень хотела возглавить региональный штаб в родной Твери. Но это не ради карьеры, а для таких же ребят, как и я, потому что я выросла под крылом "Юнармии" и лучше всех знаю, что нужно детям», - рассказала Апостолова. 

В этом году Виктория Апостолова оканчивает школу и собирается поступать в один из столичных вузов на факультет журналистики.

Решением собравшихся нового руководителя регионального штаба Твери избрали делегатом на Всероссийский слет «Юнармии», который пройдет 5 июля 2021 года.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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