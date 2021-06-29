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Международный юнармейский автомарш «Дороги сибирской славы: Красноярск - Брест 2021» завершился в Москве

Роман Захаров
22:55 29.06.2021
Финальную и красивую точку поставили в подмосковном Парке «Патриот», где участники передали в Главный Храм Вооруженных сил Российской Федерации икону святого благоверного князя Александра Невского.
Международный юнармейский автомарш «Дороги сибирской славы: Красноярск - Брест 2021» завершился в Москве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Международный юнармейский патриотический автомарш «Дороги сибирской славы: Красноярск - Брест 2021» прибыл в Москву. Как рассказали его делегаты, им немного грустно от осознания того, что акция, которая длилась почти месяц, подходит к концу.

Финальную и красивую точку поставили в подмосковном Парке «Патриот», где участники передали в Главный Храм Вооруженных сил Российской Федерации икону святого благоверного князя Александра Невского. У главных врат верхнего храма святыню встретили служители, одетые в праздничные облачения. Икона заняла почетное место в центре зала.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За великий дар и проделанный путь активистов поблагодарил настоятель верхнего храма, отец Александр. В ответ руководитель автомарша, по совместительству начальник регионального штаба «Юнармии» Красноярского края Денис Побилат рассказал о смыслах экспедиции и тех чудесах, которые связывали с иконой Александра Невского. По мнению заместителя Председателя Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» Геннадия Шорохова, не случайно у этой акции был запланирован именно такой финал.

«Об этом нужно рассказывать детям. Этот храм должен быть местом паломничества молодежи, т.к. именно они должны знать и передавать нашу историю другим поколениям», - подчеркнул он.

Миссию посчитали выполненной, только когда развернули масштабную копию знамени Победы. Кстати, это произошло впервые на парадной площади у стен Главного храма ВС РФ. К святому полотнищу прикоснулись все участники мероприятия: юнармейцы, почетные гости, жители и гости столицы.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вторую половину дня участники автопробега посвятили экскурсиям по храму и уникальному музею истории Великой Отечественной войны «1418 шагов к Победе». Общая длина музейных экспозиций составляет два километра. В музее представлены не только уникальные артефакты войны, личные вещи солдат, документы, рассказывающие о тех страшных днях, но и уникальная «Дорога Памяти» с фотографиями фронтовиков.  

«Цель этой акции - не только сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Мы хотим пробудить у ребят интерес к прошлому нашей страны. Это тесно переплетается с основной задачей Движения: возрождение любви к Родине и веры в свое Отечество. Поэтому подобные мероприятия, проводимые по инициативе самих юнармейцев, доказывают, что существование патриотических организаций оправдано: подрастающее поколение знает и помнит свою историю, чтит подвиги тех, кто, не жалея своих жизней, сражался с врагом, защищая Родину» - сказал начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Напомним, патриотический автомарш «Дорогами сибирской славы: Красноярск - Брест 2021» стартовал 1 июня с Мемориала Победы. За время экспедиции ее участники проехали через всю Россию - Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Череповец, Ржев, Смоленск.... Позади - более 10 тысяч километров пути на автомобилях отечественного производства. Кроме того, активисты выполнили ряд миссий: взяли частицу Вечного огня Брестской крепости, собрали землю с братских могил, передали икону благоверного князя Александра Невского в Главный Храм ВС РФ.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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