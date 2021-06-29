Международный юнармейский автомарш «Дороги сибирской славы: Красноярск - Брест 2021» завершился в Москве

Международный юнармейский патриотический автомарш «Дороги сибирской славы: Красноярск - Брест 2021» прибыл в Москву. Как рассказали его делегаты, им немного грустно от осознания того, что акция, которая длилась почти месяц, подходит к концу.
Финальную и красивую точку поставили в подмосковном Парке «Патриот», где участники передали в Главный Храм Вооруженных сил Российской Федерации икону святого благоверного князя Александра Невского. У главных врат верхнего храма святыню встретили служители, одетые в праздничные облачения. Икона заняла почетное место в центре зала.
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