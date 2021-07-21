От «Нахимовца» до «Мангуста»: как пройдут корабли на параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте

В преддверии Главного военно-морского парада газета «Красная Звезда» опубликовала схему прохождения кораблей ВМФ России. По данным издания, в торжестве примут участие 54 судна, более 4 тысяч военнослужащих и 48 воздушных судов.

В Санкт-Петербурге парадный строй кораблей возглавят противодиверсионные катеры «Нахимовец», «Юнармеец Беломорья» и «П-429». В центре колонны - корабль ПМО «Александр Обухов». Замыкают шествие два патрульных катера «Мангуст». Также на параде будут представлены две статические колонны: первая состоит из парусников, вторая из кораблей современной конструкции, включая корвет «Стойкий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов»