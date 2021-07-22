ЦПВС: комплексы «Бук-М2Э» ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля по провинции Хомс

Комплексы «Бук-М2Э» сирийских ПВО успешно отразили ракетный удар, нанесеный истребителями Израиля по провинции Хомс. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«22 июля с 01:11 до 01:19 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам в провинции Хомс. Все четыре ракеты были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства "Бук-М2Э"», - сообщил контр-адмирал.

Также, по информации ЦПВС, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны группировки «Джабхат-ан-Нусра»*. Об обстрелах с позиций незаконных формирований, подконтрольных Турции, не сообщается.

Ранее по населенному пункту Нубболь в сирийской провинции Алеппо был совершен минометный обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции. В результате обстрела пострадали ребенок и женщина, которая после скончалась.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.