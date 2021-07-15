Российские истребители сопроводили стратегические бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили стратегические бомбардировщики В-52Н Военно-воздушных сил США над акваторией Берингова моря, нарушения Государственной границы РФ допущено не было. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, сегодня, 15 июля, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря», - говорится в сообщении.

После разворота американских стратегических бомбардировщиков от Государственной границы РФ МиГ-31 и Су-35 благополучно совершили посадку на аэродромах базирования.

Отмечается, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.