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Российские истребители сопроводили стратегические бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем

Анна Назайкина
08:19 15.07.2021
Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ
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Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили стратегические бомбардировщики В-52Н Военно-воздушных сил США над акваторией Берингова моря, нарушения Государственной границы РФ допущено не было. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, сегодня, 15 июля, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря», - говорится в сообщении.

После разворота американских стратегических бомбардировщиков от Государственной границы РФ МиГ-31 и Су-35 благополучно совершили посадку на аэродромах базирования.

Отмечается, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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