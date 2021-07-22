Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски

Алексей Курильченко
21:37 22.07.2021
Американские СМИ сообщили, что дым от лесных пожаров в Якутии достиг штата Аляска.
СМИ: дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски
© Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха
Читайте нас на:

Дым от масштабных лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска. Об этом сообщает американский канал CNN в обзорном материале о лесных пожарах.

«Сила огня и ветра оказались настолько сильны, что дым достиг Аляски», - говорится в сообщении.

Также телеканал передал слова пилота Святослава Колесова, который рассказал, что дым над Якутией оказался настолько густым, что он не смог летать над регионом. Как отметил CNN, площадь пожара вокруг «самого холодного в мире города» - так американцы охарактеризовали Якутск - можно сравнить с размером пяти миллионов футбольных полей.

В Якутии по-прежнему остается крайне тяжелая обстановка из-за полыхающих природных пожаров. Специальным авиаотрядом военно-транспортной авиации Министерства обороны на якутскую тайгу было сброшено более 400 тонн воды. В небе и на земле с пожарами борются военные, спасатели и отряды добровольцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:45 В стране и мире
Спасатели МЧС РФ вышли на поиски туристов из Москвы, попавших под камнепад в КБР
21:37 В стране и мире
СМИ: дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски
21:00 В стране и мире
Минздрав РФ: у 20-30% перенесших COVID-19 могут возникать тромбозы
18:24 В стране и мире
Видео
Крайняя мера: Россия впервые в истории подала иск в ЕСПЧ против Украины
17:00 В стране и мире
СК организовал проверку по факту обрушения лифта в Реутове
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.