СМИ: дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски

Дым от масштабных лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска. Об этом сообщает американский канал CNN в обзорном материале о лесных пожарах.

«Сила огня и ветра оказались настолько сильны, что дым достиг Аляски», - говорится в сообщении.

Также телеканал передал слова пилота Святослава Колесова, который рассказал, что дым над Якутией оказался настолько густым, что он не смог летать над регионом. Как отметил CNN, площадь пожара вокруг «самого холодного в мире города» - так американцы охарактеризовали Якутск - можно сравнить с размером пяти миллионов футбольных полей.

В Якутии по-прежнему остается крайне тяжелая обстановка из-за полыхающих природных пожаров. Специальным авиаотрядом военно-транспортной авиации Министерства обороны на якутскую тайгу было сброшено более 400 тонн воды. В небе и на земле с пожарами борются военные, спасатели и отряды добровольцев.