Борьба с огненной стихией: как в Якутии летчики Минобороны ликвидируют мощные пожары

В Якутии по-прежнему остается крайне тяжелая обстановка из-за полыхающих природных пожаров. По данным Гидрометцентра уже к концу этой недели погода придет на помощь спасателям, которые и днем и ночью пытаются остановить надвигающееся пламя на города.

На очередной очаг возгорания сбросили 40 тонн воды. Каждый заход тяжелого транспортного самолета на сброс воды – работа без преувеличения ювелирная. Маневрировать приходится на сверхмалых высотах при почти нулевой видимости из-за задымления.

«Прошли над пожаром, определили курс для тушения очага, с учетом ветра выполнили заход на кромку пожара. На высоте 100 метров выполнили слив огнегасящей жидкости», - рассказал штурман ИЛ-76 Никита Власов.

Накануне специальным авиаотрядом военно-транспортной авиации Министерства обороны на якутскую тайгу было сброшено более 400 тонн воды. В небе и на земле с пожарами борются военные, спасатели и отряды добровольцев.

«Мне сообщили вчера и я сразу согласился и с ребятами пришли помогать. Нас семеро друзей. И есть еще местные ребята которые помогают. Я думал легко будет но вообще нелегко», - поделился доброволец Максим Олесов.

Помогать родным городам и селам приезжают известные блогеры и музыканты. Добровольцы используют противопожарные ранцы вместе с водой. Они весят около 20 килограммов, но и это не останавливает тех, кто действительно хочет помочь.

На сегодняшний день в Якутии выявлено уже более 200 очагов возгораний на площади около 1,5 миллионов гектаров.

Непростая обстановка сложилась и в Карелии. К борьбе с огнем привлекли 700 человек и 150 единиц техники. В республику прибывает помощь от федерального центра МЧС, а также из соседних регионов.

Сейчас по всей стране насчитывают около 400 очагов, огонь уже прошел территорию в более чем четыре миллиона гектаров. И в Карелии и в Якутии в ближайшие дни ожидается похолодание и дожди, что безусловно должно помочь пожарным, но в целом пока, особенно в Сибири, ситуация остается сложной.