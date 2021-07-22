Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Борьба с огненной стихией: как в Якутии летчики Минобороны ликвидируют мощные пожары

Кира Карон
Константин Исаев
12:05 22.07.2021
На сегодняшний день в Якутии выявлено уже более 200 очагов возгораний на площади около 1,5 миллионов гектаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

В Якутии по-прежнему остается крайне тяжелая обстановка из-за полыхающих природных пожаров. По данным Гидрометцентра уже к концу этой недели погода придет на помощь спасателям, которые и днем и ночью пытаются остановить надвигающееся пламя на города.

На очередной очаг возгорания сбросили 40 тонн воды. Каждый заход тяжелого транспортного самолета на сброс воды – работа без преувеличения ювелирная. Маневрировать приходится на сверхмалых высотах при почти нулевой видимости из-за задымления.

«Прошли над пожаром, определили курс для тушения очага, с учетом ветра выполнили заход на кромку пожара. На высоте 100 метров выполнили слив огнегасящей жидкости», - рассказал штурман ИЛ-76 Никита Власов.

Накануне специальным авиаотрядом военно-транспортной авиации Министерства обороны на якутскую тайгу было сброшено более 400 тонн воды. В небе и на земле с пожарами борются военные, спасатели и отряды добровольцев.

«Мне сообщили вчера и я сразу согласился и с ребятами пришли помогать. Нас семеро друзей. И есть еще местные ребята которые помогают. Я думал легко будет но вообще нелегко», - поделился доброволец Максим Олесов.

Помогать родным городам и селам приезжают известные блогеры и музыканты. Добровольцы используют противопожарные ранцы вместе с водой. Они весят около 20 килограммов, но и это не останавливает тех, кто действительно хочет помочь.

На сегодняшний день в Якутии выявлено уже более 200 очагов возгораний на площади около 1,5 миллионов гектаров.

Непростая обстановка сложилась и в Карелии. К борьбе с огнем привлекли 700 человек и 150 единиц техники. В республику прибывает помощь от федерального центра МЧС, а также из соседних регионов.

Сейчас по всей стране насчитывают около 400 очагов, огонь уже прошел территорию в более чем четыре миллиона гектаров. И в Карелии и в Якутии в ближайшие дни ожидается похолодание и дожди, что безусловно должно помочь пожарным, но в целом пока, особенно в Сибири, ситуация остается сложной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 В стране и мире
Видео
В Генпрокуратуре РФ объяснили суть жалобы России против Украины
07:43 В стране и мире
«Вектор»: российские вакцины защищают от всех известных вариантов COVID-19
10:03 В стране и мире
МИД РФ: из Украины в Белоруссию ввозят оружие для радикалов
08:27 В стране и мире
В Уханьском институте вирусологии опровергли утечку COVID-19 из лаборатории
10:53 Армия
Видео
Минобороны России перебрасывает в Таджикистан модернизированные БМП-2
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.