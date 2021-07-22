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СМИ приняли гитариста «Чайф» за якобы супруга напавшей на сына Стаса Пьехи женщины

Алексей Курильченко
21:23 22.07.2021
Группа «Чайф» сообщила, что СМИ считают их гитариста мужем женщины, напавшей на сына Стаса Пьехи.
СМИ приняли гитариста «Чайф» за якобы супруга напавшей на сына Стаса Пьехи женщины
© Фото: chaif_band Instagram
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Журналисты, пытавшиеся дозвониться до футбольного арбитра Владислава Безбородова - возможного мужа женщины, которая подозревается в нападении на сына певца Стаса Пьехи - случайно обратились к гитаристу группы «Чайф» Владимиру Бегунову и выдали его за футбольного судью. Об этом сообщается  в Instagram группы. Музыканты пишут, что журналисты звонят ему уже третий день и отказываются верить, что обращаются не к тому человеку.

«Третий день подряд Владимиру Бегунову звонят представители СМИ... Звонят с вопросами футбольному судье Владиславу Безбородову, как бы странно это ни звучало. Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их»,- говорится в сообщении.

Изначально группа с юмором отнеслась к ситуации и даже «придумывала смешные ответы» на вопросы журналистов. Однако после того, как ситуация «приняла серьезный оборот» музыканты обратились с просьбой внимательнее проверять базы номеров и имена.

Ранее против женщины, которая отшвырнула 7-летнего сына певца Стаса Пьехи в коттеджном комплексе в Ленинградской области, следователи возбудили уголовное дело. Женщину взбесила детская шалость мальчика, который попытался проткнуть ее надувной бассейн в отместку за то, что она не разрешила ему общаться с ее маленьким сыном, отдыхающим неподалеку.

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