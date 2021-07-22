В Сирии сообщили об отражении ПВО атаки над Хомсом
Сирийские силы ПВО начали отражение воздушной атаки.
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Противовоздушная оборона Сирии отражает атаку в небе над Хомсом. Соответствующую информацию сообщил государственный телевизионный канал страны Al-Ikhbariya.
В последствии в СМИ добавили, что нападение было произведено Израилем.
Ранее силы ПВО САР сумели отразить ракетный удар со стороны ВВС Израиля, применив российские системы «Панцирь-С» и «Бук-М2». Удар был произведен восемью управляемыми ракетами.