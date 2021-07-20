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«Панцирь-С» и «Бук-М2» сил ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля под Алеппо

Алексей Курильченко
20:10 20.07.2021
Сирийским военным удалось с помощь российских комплексов ПВО отразить ракетную атаку Израиля.
«Панцирь-С» и «Бук-М2» сил ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля под Алеппо
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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Силы противоздушной обороны Сирии с помощью российских систем «Панцирь-С» и «Бук-М2» отразили ракетный удар, который нанесли силы ВВС Израиля. Из восьми ракет было уничтожено семь - оставшаяся повредила научное здание. О произошедшем рассказал на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить.

«19 июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2"», - говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие РФ провели патрулирование стратегической трассы М-4 в сирийской провинции Хасеке. В ходе патрулирования военнослужащие обеспечили безопасное сопровождение 396 автомобилей и 953 человек.

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