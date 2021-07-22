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«Поселение основали немецкие переселенцы»: омский депутат рассказала, почему жители деревни просили помощи у Меркель

Алексей Курильченко
20:35 22.07.2021
Депутат Омской области рассказала, почему жители деревни Верхний Карбуш написали письмо с просьбой о помощи именно Ангеле Меркель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жители омской деревни Верхний Карбуш написали письмо с просьбой помочь решить проблему с дорогой канцлеру Германии Ангеле Меркель, так как поселение было основано немецкими поселенцами. Об этом «Звезде» рассказала депутат Троицкого сельского поселения Омской области Ирина Дроздова. Вторая причина обратиться к Меркель - возможность вызвать общественный резонанс и обратить внимание администрации на аварийное состояние дороги.

«Я не знаю как по-другому нас могут услышать. Вся надежда на СМИ - они помогли нам раскрутить историю с Меркель. Деревня-то немецкая - хутор Шель. Сюда приехали немецкие переселенцы на рубеже XIX-XX веков. Если здесь живут немцы, то почему бы (Меркель - прим.ред.) им не помочь?», - рассказала Дроздова.

Как сообщила администрация региона, руководство приняло решение пересмотреть финансирование ремонта дорог в регионе. Отмечается, что реконструкция дороги начнется в 2022 году.

Ранее жители омской деревни Верхний Карбуш получили ответ на обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором немецкие власти ответили, что не смогут помочь с ремонтом дороги.

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