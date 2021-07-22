Суд РФ оштрафовал Twitter еще на 5,5 миллионов рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал руководство социальной сети Twitter еще на 5,5 миллионов рублей за неудаление запрещенного в России контента. Компанию признали виновной в нарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Как сообщает «Интерфакс», общая сумма штрафов, назначенной руководству Twitter с начала этого года, составляет 33,4 миллиона рублей.

Ранее Таганский суд Москвы составил десять новых протоколов интернет-платформам Twitter, Telegram, Facebook и Google за отказ удалить сообщения с запрещенной информацией.