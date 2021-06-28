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Twitter, Telegram и Facebook грозят новые многомиллионные штрафы

Анна Касаткина
12:40 28.06.2021
В суд поступило десять протоколов о нарушениях в отношении интернет-платформ.
Twitter, Telegram и Facebook грозят новые многомиллионные штрафы
© Фото: Schaube, face to face, Globallookpress
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Новые многомиллионные штрафы грозят интернет-платформам Twitter, Telegram, Facebook и Google за отказ удалить сообщения с запрещенной информацией. Десять новых протоколов об административных правонарушениях зарегистрировал Таганский суд Москвы.

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, по три протокола зарегистрировано в отношении Google и Telegram, еще по два материала - в отношении Facebook и Twitter. Протоколы составлены по части 2 и по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).  

Если компании признаю виновными, то Telegram, согласно санкции статьи, грозит штраф до 16 миллионов рублей, Google - до 12 миллионов, Twitter и Facebook - до 8 миллионов каждой, уточняет издание.

В середине июня в Роскомнадзоре сообщили, что по результатом проверки за неудаление запрещенной информации Twitter грозит 27,6 миллиона рублей штрафов. Facebook и Instagram должны будут заплатить штрафов на 43 миллиона рублей, Google и YouTube - на 9,2 миллиона рублей. Помимо этого, ведомство пригрозило замедлением и полным ограничением трафика интернет-платформам, которые не соблюдают российское законодательство.

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