«ЕСПЧ должен прорвать блокаду»: политолог о жалобе России против Украины

Россия впервые в своей истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину в связи с событиями 2014 года.

В Генпрокуратуре сообщили, что обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым нарушениям украинских властей.

Политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков предполагает, что именно ЕСПЧ повлияет на действия со стороны Украины.

«Непосредственная цель жалобы — это прорвать информационную блокаду вокруг преступлений, которые совершаются киевским русофобским и репрессивным режимом. Эти преступления чудовищные. По моим оценкам, около 10 тыс. людей, помимо Донбасса, убито в различных областях Украины в рамках массовых репрессий в 2014-2015 году. Все это подвергается информационной блокаде. Прорвать эту блокаду и должен ЕСПЧ», — отметил Сергей Марков.

Также он считает, что следует добиваться того, чтобы вся информация о военных преступлениях и «преступлениях против человечности» стала открытой. По мнению Маркова, необходим переход от марионеточного репрессивного режима к нормальному правлению и возвращению суверенитета жителей Украины.

Ранее стали известны основные группы нарушений, затронутые в жалобе. Среди них ответственность властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми.