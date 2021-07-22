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Жалоба России в ЕСПЧ против Украины касается десяти основных групп нарушений

Алена Миронова
11:53 22.07.2021
Россия подала первую межгосударственную жалобу в ЕСПЧ.
Жалоба России в ЕСПЧ против Украины касается десяти основных групп нарушений
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости
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Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Жалоба касается десяти основных групп нарушений, указанных на сайте Генпрокуратуры:

  • Ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции».

  • Практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов, политиков, а также обычных, рядовых граждан.

  • Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования, а также из системы обслуживания потребителей.

  • Политика дискриминации российских компаний и предпринимателей.

  • Гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории России.

  • Лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти.

  • Блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма.

  • Нападения на дипломатические, консульские, а также иные представительства России на Украине.

  • Крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель всех пассажиров и членов экипажа.

  • Отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

Как подчеркивается, обращение призвано привлечь внимание Европейского суда, а также и всего международного сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

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