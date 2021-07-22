Жалоба России в ЕСПЧ против Украины касается десяти основных групп нарушений
Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Жалоба касается десяти основных групп нарушений, указанных на сайте Генпрокуратуры:
-
Ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции».
-
Практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов, политиков, а также обычных, рядовых граждан.
-
Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования, а также из системы обслуживания потребителей.
-
Политика дискриминации российских компаний и предпринимателей.
-
Гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории России.
-
Лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти.
-
Блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма.
-
Нападения на дипломатические, консульские, а также иные представительства России на Украине.
-
Крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель всех пассажиров и членов экипажа.
-
Отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.
Как подчеркивается, обращение призвано привлечь внимание Европейского суда, а также и всего международного сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».