В стране и мире Жалоба России в ЕСПЧ против Украины касается десяти основных групп нарушений Алена Миронова Россия подала первую межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. © Фото: Игорь Маслов, РИА Новости Читайте нас на: Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Жалоба касается десяти основных групп нарушений, указанных на сайте Генпрокуратуры: Ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции».

Практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов, политиков, а также обычных, рядовых граждан.

Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования, а также из системы обслуживания потребителей.

Политика дискриминации российских компаний и предпринимателей.

Гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории России.

Лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти.

Блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма.

Нападения на дипломатические, консульские, а также иные представительства России на Украине.

Крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель всех пассажиров и членов экипажа.

Отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений. Как подчеркивается, обращение призвано привлечь внимание Европейского суда, а также и всего международного сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика