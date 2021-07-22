СК: семь человек задержаны в Кисловодске по делу о подготовке теракта

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о задержании семерых участников запрещенной организации, которые, по версии следствия, планировали провести ряд терактов в Ставропольском крае. Подозреваемые заключены под стражу. На данный момент в уголовном деле имеется 17 фигурантов.

«Двое участников объединения планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены сотрудниками центрального аппарат ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю», - говорится в сообщении на сайте СК.

Один из террористов был задержан правоохранителями в апреле. Отмечается, что на месте проживания террориста были обнаружены компоненты для изготовления СВУ, поражающие элементы, экстремистская литература.