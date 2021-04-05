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ФСБ задержала в Кисловодске готовившего нападение на силовиков террориста

Анна Назайкина
10:20 05.04.2021
Также задержали трех его сообщников, которые причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: Russian FSB press service, Globallookpress
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В Кисловодске задержан террорист, готовивший нападение на силовиков с использованием самодельных бомб. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«ФСБ совместно со СК РФ и МВД предотвращен террористический акт в Ставропольском крае... В городе Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте проживания террориста были обнаружены компоненты для изготовления СВУ, поражающие элементы, экстремистская литература. 

«В этот же день в г. Кисловодск задержаны три его связи из числа граждан России, причастные к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике, сформировавшие ячейку сторонников запрещенной на территории России МТО "Исламское государство"* для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края», - сообщили в ФСБ.

В настоящее время следственными органами принимается процессуальное решение.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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