Педиатр рассказала, чем жара опасна для детей

Детям в возрасте до трех лет нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами. Об этом в разговоре со «Звездой» предупредила врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева.

Она отметила, что сейчас родители часто берут с собой на отдых к морю совсем маленьких детей.

«Они (родители. – Прим.ред.) на пляжах сами загорают, дети вместе с ними, бегают рядышком, и получают большую дозу ультрафиолетового облучения. Этого делать нельзя. Вообще, по канонам педиатрии, маленьким детям рекомендуется кружевная тень так называемая, находиться под солнечными лучами только в кружевной тени, то есть под деревцем», – объяснила специалист.

В жару Мамаева также посоветовала гулять с малышами только в часы, когда солнце не очень интенсивное.

«Солнце способно перегреть организм ребенка вплоть до поднятия до высокой температуры буквально за какие-то двадцать минут – полчаса, и может случиться так называемый тепловой удар. Лучше прогулки совершать с маленькими детьми в ранние утренние часы, когда еще более менее прохладно, и, конечно, вечером после заката», – отметила педиатр.

Ранее врач рассказал, как распознать тепловой удар. К его симптомам, в частности, относятся чувство усталости и мышечная слабость.