СК организовал проверку по факту обрушения лифта в Реутове
Подмосковное управление СК РФ организовало проверку по факту падения лифта в Реутове.
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Следственный отдел СК РФ по городу Балашиха организовал проверку по факту обрушения лифта на складе в Реутове. На место происшествия выехали следователи.
«В настоящее время (пострадавшие. - Прим. ред.) мужчины доставлены в больницу, одному из них поставлен предварительный диагноз в виде перелома бедра. Следователи проводят осмотр места, опрашиваются очевидцы и сотрудники организации», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.
Ранее в СМИ поступила информация, что в результате инцидента пострадали двое мужчин и женщина. Они находятся в реанимации, их состояние оценивается как крайне тяжелое.