СК организовал проверку по факту обрушения лифта в Реутове

Ранее в СМИ поступила информация, что в результате инцидента пострадали двое мужчин и женщина. Они находятся в реанимации, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

«В настоящее время (пострадавшие. - Прим. ред.) мужчины доставлены в больницу, одному из них поставлен предварительный диагноз в виде перелома бедра. Следователи проводят осмотр места, опрашиваются очевидцы и сотрудники организации», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/2021722170-SbxOv.html&date=2021-07-22 17:00:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.