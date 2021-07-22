Три человека госпитализированы после падения лифта в Реутове

В подмосковном Реутове оборвался лифт в складском помещении. В результате инцидента пострадали три человека.

Как сообщает ФАН, пострадали двое мужчин и одна женщина. Они находятся в реанимации - у них диагностированы переломы позвоночника и конечностей. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

В феврале в жилом доме в Москве сорвался лифт, в котором находился 12-летний ребенок. В результате происшествия он получил переломы.