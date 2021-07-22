Три человека госпитализированы после падения лифта в Реутове
В Подмосковье сорвался лифт с людьми в складском помещении.
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В подмосковном Реутове оборвался лифт в складском помещении. В результате инцидента пострадали три человека.
Как сообщает ФАН, пострадали двое мужчин и одна женщина. Они находятся в реанимации - у них диагностированы переломы позвоночника и конечностей. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.
В феврале в жилом доме в Москве сорвался лифт, в котором находился 12-летний ребенок. В результате происшествия он получил переломы.