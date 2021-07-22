В стране и мире Путин обсудил ситуацию в Афганистане с главой Таджикистана Алексей Курильченко Президенты России и Таджикистана обсудили по телефону ситуацию в Афганистане. © Фото: Rahmatullah Alizadah, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы двух государств обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане. «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на риски перетока нестабильности в соседние с Афганистаном страны. Как пояснил глава МИД РФ, ситуация в стране продолжает деградировать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика