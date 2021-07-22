Лося заметили в парке «Сокольники»
Животное с аппетитом жевало сочную листву. При этом присутствие людей не смутило сохатого.
© Видео: Москва online, ВКонтакте © Фото: Москва online, ВКонтакте
В московском парке «Сокольники» жители города заметили лося. Очевидцам удалось снять на видео животное, которое с аппетитом жевало сочную листву. При этом присутствие людей не смутило сохатого и никак не повлияло на его аппетит.
Стоит отметить, что лосей в «Сокольниках» встречают регулярно, так, в начале месяца лося, томящегося от изнуряющего зноя, заметили за водными процедурами. Тогда животное проследовало через газон парка и окунулось в пруд.
Специалисты напоминают, что близко к лосям подходить опасно. Понаблюдать издалека за повадками животного можно, однако в этом случае стоит избегать резких движений.