Лося заметили в парке «Сокольники»

В московском парке «Сокольники» жители города заметили лося. Очевидцам удалось снять на видео животное, которое с аппетитом жевало сочную листву. При этом присутствие людей не смутило сохатого и никак не повлияло на его аппетит.

Стоит отметить, что лосей в «Сокольниках» встречают регулярно, так, в начале месяца лося, томящегося от изнуряющего зноя, заметили за водными процедурами. Тогда животное проследовало через газон парка и окунулось в пруд.

Специалисты напоминают, что близко к лосям подходить опасно. Понаблюдать издалека за повадками животного можно, однако в этом случае стоит избегать резких движений.