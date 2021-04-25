Лось вышел из леса к людям в Восточном Бирюлеве

Жители московского района Бирюлево Восточное накануне вечером встретили на улице лося. Кадрами произошедшего люди поделились в социальных сетях. Наблюдать гостя можно было на Лебедянской улице.

Предположительно, лось вышел из парка «Царицыно» и не смог найти дорогу назад. Было видно, что животное дезориентировано.

На место приехали сотрудники полиции, Росгвардии, а также «СпасРезерва». Они долгое время пытались поймать лося, но безуспешно. В какой-то момент дикий зверь скрылся по железнодорожному мосту через МКАД в Булатниково.