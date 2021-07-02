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Байден захотел отменить смертные казни

Ян Брацкий
21:46 02.07.2021
Со слов официального спикера Белого дома, Джо Байден остался доволен решением генпрокурора о введении временного моратория на казни.
Байден захотел отменить смертные казни
© Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден счел важным шагом решение о моратории на смертные казни в стране и последовательно выступает за их отмену. Об этом на брифинге для журналистов сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент давал ясно понять... что он хочет прекращения казней. Он рад видеть, что генпрокурор делает шаги вперед», - цитирует заявление Псаки РИА Новости.

Ранее генпрокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Запрет приводить в исполнение высшую меру наказания носит временный характер. Уточняется, что мораторий будет сохранен на время, которое потребуется для проверки соответствующих процедур министерства юстиции. Сколько времени они займут, не уточняется.

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