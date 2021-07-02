Непривитые туристы смогут посетить Кубань при условии вакцинации на месте

Не привитые от коронавирусной инфекции россияне смогут приезжать на курорты Краснодарского края с 1 августа. Однако, они обязаны будут сделать прививку от COVID-19 на месте в течение трех дней. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации - ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, - властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», - приводит ТАСС ее слова.

Имеющим медицинский отвод достаточно будет предъявить отрицательные результаты теста. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменил правила въезда в туристический регион. Согласно новым изменениям, отрицательный ПЦР-тест больше не будут требовать у постояльцев до 14 лет.