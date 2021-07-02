Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Непривитые туристы смогут посетить Кубань при условии вакцинации на месте

Ян Брацкий
21:04 02.07.2021
Для туристов, у которых нет прививки от коронавируса, вакцинация будет организована по месту отдыха.
Непривитые туристы смогут посетить Кубань при условии вакцинации на месте
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Не привитые от коронавирусной инфекции россияне смогут приезжать на курорты Краснодарского края с 1 августа. Однако, они обязаны будут сделать прививку от COVID-19 на месте в течение трех дней. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации - ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, - властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», - приводит ТАСС ее слова.

Имеющим медицинский отвод достаточно будет предъявить отрицательные результаты теста. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменил правила въезда в туристический регион. Согласно новым изменениям, отрицательный ПЦР-тест больше не будут требовать у постояльцев до 14 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:33 В стране и мире
Видео
СМИ: в Ижевске произошел мощный выброс хлора
21:04 В стране и мире
Непривитые туристы смогут посетить Кубань при условии вакцинации на месте
20:27 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили реализацию Минских соглашений
19:41 В стране и мире
Видео
Вирусная преступность: почему в России участились случаи продаж поддельных справок о вакцинации от COVID-19
13:38 В стране и мире
Видео
В СК РФ прокомментировали информацию о смерти мэра Коломны
Популярное
Видео
Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.