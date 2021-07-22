В Кремле прокомментировали обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину является абсолютно закономерным. Все сделано в рамках этой организации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы действительно не имеем реакции этой организации по многим вопросам, и в рамках, опять же, тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия», - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Это считается первой в истории России межгосударственной жалобой, поданной российскими властями в ЕСПЧ.