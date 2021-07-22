Зрелище на Неве: как прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Жители и гости Санкт-Петербурга сегодня стали свидетелями невероятно красивого зрелища - на Неве прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада. До него остались считаные дни.

В парадном строю боевые корабли и катера. Для их прохождения традиционно разводят мосты Северной столицы. Экипажам необходимо довести до совершенства все свои действия.

Главный военно-морской парад страны пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, 25 июля, в День ВМФ. Традиционно его принимает Верховный главнокомандующий Владимир Путин.