В Петербурге и Кронштадте состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Сегодня состоялась генеральная репетиция 5-го Главного военно-морского парада в акваториях Невы в Петербурге, в Финском заливе и Кронштадте. В ней приняло участие более полусотни боевых кораблей, подлодок, судов и катеров, а также пять десятков летательных аппаратов и около четырех тысяч военнослужащих.

Среди участников репетиции были ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и три атомных подлодки - «Князь Владимир», «Вепрь» и «Орел». Еще из крупных кораблей принимали участие фрегат «Адмирал Касатонов», большие десантные корабли «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк», корветы «Гремящий» и «Стойкий».

Также в репетиции приняли участие боевые корабли ВМС Индии, Пакистана, Ирана, а также копии парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и парусных судов Санкт-Петербургского яхт-клуба.

Репетиция проведена в полном соответствии с требованиями по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Заблаговременно провакцинирован весь личный состав, принимающий участие в генеральной репетиции.

Сам Главный военно-морской парад пройдет в воскресенье, 25 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что парадный строй кораблей в день Главного военно-морского парада возглавит парусник «Полтава».