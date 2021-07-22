Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Петербурге и Кронштадте состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Тимур Шерзад
11:34 22.07.2021
Репетиция проведена в полном соответствии с требованиями по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Заблаговременно провакцинирован весь личный состав, принимающий участие в генеральной репетиции. 
В Петербурге и Кронштадте состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада
© Фото: Nikolai Gungazov, Globallookpress
Санкт-Петербург
Читайте нас на:

Сегодня состоялась генеральная репетиция 5-го Главного военно-морского парада в акваториях Невы в Петербурге, в Финском заливе и Кронштадте. В ней приняло участие более полусотни боевых кораблей, подлодок, судов и катеров, а также пять десятков летательных аппаратов и около четырех тысяч военнослужащих. 

Среди участников репетиции были ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и три атомных подлодки - «Князь Владимир», «Вепрь» и «Орел». Еще из крупных кораблей принимали участие фрегат «Адмирал Касатонов», большие десантные корабли «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк», корветы «Гремящий» и «Стойкий». 

Также в репетиции приняли участие боевые корабли ВМС Индии, Пакистана, Ирана, а также копии парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и парусных судов Санкт-Петербургского яхт-клуба.

Репетиция проведена в полном соответствии с требованиями по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Заблаговременно провакцинирован весь личный состав, принимающий участие в генеральной репетиции. 

Сам Главный военно-морской парад пройдет в воскресенье, 25 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что парадный строй кораблей в день Главного военно-морского парада возглавит парусник «Полтава».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 В стране и мире
Видео
В Генпрокуратуре РФ объяснили суть жалобы России против Украины
07:43 В стране и мире
«Вектор»: российские вакцины защищают от всех известных вариантов COVID-19
10:03 В стране и мире
МИД РФ: из Украины в Белоруссию ввозят оружие для радикалов
08:27 В стране и мире
В Уханьском институте вирусологии опровергли утечку COVID-19 из лаборатории
10:53 Армия
Видео
Минобороны России перебрасывает в Таджикистан модернизированные БМП-2
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.