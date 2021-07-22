«Данный шаг назрел уже давно»: в МИД РФ прокомментировали межгосударственную жалобу против Украины

Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций. Об этом заявили в МИД России.

«Данный шаг назрел уже давно», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается, решение было взвешенным и стало следствием множества факторов.

«Во-первых, полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека на Украине. Во-вторых, продолжающегося нарушения Украиной своих обязательств, закрепленных международным правом, а также собственной Конституцией», - объяснили в МИД.

Среди причин также выделяют «неспособность украинской правоохранительной и судебной системы надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты».

Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Это считается первой в истории России межгосударственной жалобой, поданной российскими властями в ЕСПЧ.