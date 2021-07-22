«Время наступило»: сенатор объяснил, почему РФ решила впервые подать межгосударственную жалобу против Украины

Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал межгосударственную жалобу, поданную РФ против Украины на основании многочисленных правовых нарушений с ее стороны. Парламентарий заявил, что у российской стороны остается все меньше способов призвать общество к справедливости после того, как гражданские иски в ЕСПЧ остаются нерасмотренными.

По словам Косачева, Россия никогда ранее не использовала свое право подавать подобные жалобы, в то время как против нее их подавали не раз. В частности, так поступали та же Украина и Грузия - каждая страна по три раза.

«Россия этим правом никогда не пользовалась, и, думаю, сейчас время наступило. Хотя бы потому, что ни один из гражданских исков против Украины, а их подано порядка 10,5 тысячи, к настоящему моменту не рассмотрен», - заявил сенатор.

Он отметил, что произошедшее стало логичным развитием ситуации после того, как Генеральная прокуратура около месяца назад получила новые полномочия, позволяющие ей заниматься подобного рода вопросами.

«Мы видим в этом иске отсылки к очень многим инцидентам, к очень многим трагическим событиям, но ответственность за них в каждом случае должна быть возложена на украинские власти», - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что с этого момента Россия будет добиваться правды и соблюдения всех прав и свобод ущемляемых лиц всеми возможными в правовом поле способами.

Ранее РФ подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба относится к событиям, последовавшим «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года» - а именно, как поясняется в документе, «ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми».