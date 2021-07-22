Парусник «Полтава» возглавит парадный строй кораблей на Неве в день ВМФ

Считанные дни остаются до Главного военно-морского парада. В водах Невы подготовку к нему продолжают самые яркие представители российского флота. Матросы полируют не только металл, но и дерево. Возглавляет парадный строй парусник «Полтава», спроектированный самим Петром Первым.

Парусник «Полтава» - точная копия первого линейного корабля российского флота, построенного 309 лет назад. Его спроектировал сам Петр I. Он даже участвовал в его постройке. Точных чертежей не сохранилось, поэтому современным мастерам пришлось додумывать, каким был облик парусника.

«Это гондек - главная орудийная палуба, здесь установлены самые мощные пушки калибром 18 фунтов. А тут ядра от них - причем настоящие. Одной рукой поднять сложно. Здесь же на этих гамаках спали матросы-артиллеристы. Для сравнения - экипаж исторической «Полтавы» был 350 человек. Ну а этим кораблем управляют всего 14», - передает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко с места событий.

Готовить деревянный парусник к параду куда сложнее, чем современные стальные корабли. Но все резные элементы - а их тут более 200 - уже подкрашены, дубовая палуба - намыта, а такелаж - затянут. «Полтава» готова предстать во всем своем историческом великолепии.

«Все, кто выстроен в парадном строю на главном военно-морском параде, у нас на борту "Полтавы", все эти люди - они принимали участие в строительстве корабля. То есть они вот показывают свой результат, а это всегда приятно, когда ты сделал что-то своими руками и имеешь возможность показать это большому количеству людей», - поделился капитан линейного корабля «Полтава» Михаил Коршунов.

Здесь же рядом на Неве - еще один старожил Главного военно-морского парада - корвет «Стойкий». Многоцелевой корабль, построенный по стелс-технологиям - настоящий хозяин ближней морской зоны. На вооружении «Стойкого» - артиллерийская установка калибром 100 мм со скорострельностью 90 выстрелов в минуту.

«Первый раз - волнение. В последующие разы уже есть уверенность. Знаешь, что делать - готов ко всему», - отметил инженер радиотехнической боевой части корвета «Стойкий» Сергей Татарченко, для которого этот военно-морской парад будет уже пятым по счету.

Подготовка всех участников Главного военно-морского парада закончена. Все, что должно блестеть - сверкает. Каждый член экипажа знает свою задачу. Сегодня, 22 июля, состоится генеральная тренировка.