Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Парусник «Полтава» возглавит парадный строй кораблей на Неве в день ВМФ

Павел Кутаренко
Алена Миронова
09:06 22.07.2021
Этот парусник спроектировал сам Петр I - он даже участвовал в его постройке. Точных чертежей не сохранилось, поэтому современным мастерам пришлось додумывать, каким был облик парусника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Считанные дни остаются до Главного военно-морского парада. В водах Невы подготовку к нему продолжают самые яркие представители российского флота. Матросы полируют не только металл, но и дерево. Возглавляет парадный строй парусник «Полтава», спроектированный самим Петром Первым.

Парусник «Полтава» - точная копия первого линейного корабля российского флота, построенного 309 лет назад. Его спроектировал сам Петр I. Он даже участвовал в его постройке. Точных чертежей не сохранилось, поэтому современным мастерам пришлось додумывать, каким был облик парусника.

«Это гондек - главная орудийная палуба, здесь установлены самые мощные пушки калибром 18 фунтов. А тут ядра от них - причем настоящие. Одной рукой поднять сложно. Здесь же на этих гамаках спали матросы-артиллеристы. Для сравнения - экипаж исторической «Полтавы» был 350 человек. Ну а этим кораблем управляют всего 14», - передает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко с места событий.

Готовить деревянный парусник к параду куда сложнее, чем современные стальные корабли. Но все резные элементы - а их тут более 200 - уже подкрашены, дубовая палуба - намыта, а такелаж - затянут. «Полтава» готова предстать во всем своем историческом великолепии.

«Все, кто выстроен в парадном строю на главном военно-морском параде, у нас на борту "Полтавы", все эти люди - они принимали участие в строительстве корабля. То есть они вот показывают свой результат, а это всегда приятно, когда ты сделал что-то своими руками и имеешь возможность показать это большому количеству людей», - поделился капитан линейного корабля «Полтава» Михаил Коршунов.

Здесь же рядом на Неве - еще один старожил Главного военно-морского парада - корвет «Стойкий». Многоцелевой корабль, построенный по стелс-технологиям - настоящий хозяин ближней морской зоны. На вооружении «Стойкого» - артиллерийская установка калибром 100 мм со скорострельностью 90 выстрелов в минуту.

«Первый раз - волнение. В последующие разы уже есть уверенность. Знаешь, что делать - готов ко всему», - отметил инженер радиотехнической боевой части корвета «Стойкий» Сергей Татарченко, для которого этот военно-морской парад будет уже пятым по счету.

Подготовка всех участников Главного военно-морского парада закончена. Все, что должно блестеть - сверкает. Каждый член экипажа знает свою задачу. Сегодня, 22 июля, состоится генеральная тренировка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:27 В стране и мире
В Уханьском институте вирусологии опровергли утечку COVID-19 из лаборатории
07:43 В стране и мире
«Вектор»: российские вакцины защищают от всех известных вариантов COVID-19
06:25 Спорт
Видео
Президент WADA заявил об окончании допинговой истории в РФ
05:41 Армия
Видео
Российские военные провели совместную с православной церковью гуманитарную акцию в Сирии
04:13 В стране и мире
Глава «Нафтогаза» рассказал, когда ждет прекращения транзита российского газа
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.