В стране и мире В Пентагоне объяснили запуск «секретного» спутника с МКС Ян Брацкий Недоразумение произошло из-за технической ошибки специализированного сервиса, отслеживающего космические аппараты на орбите. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: «Секретно» запущенный с борта Международной космической станции (МКС) спутник США оказался японским кубсатом, то есть малым искусственным спутником. Такие данные приводит Космическое командование США. Там ссылаются на техническую ошибку на специализированном сайте space-track.org. Ранее этот портал опубликовал данные о запуске американского спутника BD-28. «Оказалось, что в данных, опубликованных на space-track.org, была ошибка, которая уже исправлена … BD-28, который также имеет обозначение G-Satellite 2, является японским кубсатом. Код страны для объекта будет изменен на JPN», - сообщила РИА Новости официальный представитель Космического командования ВС США подполковник Эрин Дик. В Космическом командовании США уточнили, что все запускаемые с борта МКС орбитальные аппараты фиксируются и легко отслеживаются в космическом пространстве. Для этого командование тесно сотрудничает с NASA. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика