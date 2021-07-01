СМИ сообщили о «тайном» запуске американского спутника с борта МКС

С борта Международной космической станции (МКС) был скрытно запущен американский спутник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВВС США, опубликованные на специализированном сайте space-track.org.

Речь идет о принадлежащем США аппарате под названием BD-28, который был выведен на орбиту с борта МКС. О дате запуска спутника ничего не сообщалось, однако, как правило, запуск спутников с борта американского сегмента Международной космической станции происходит с платформ, выносимых наружу МКС при помощи манипуляторов.

Согласно предположению известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, которое он сделал в соцсети, устройство может принадлежать частной американской компании, не желающей пока себя раскрывать.