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Флаги уже наготове: как проходят последние приготовления к параду в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Кира Карон
Роман Закурдаев
09:48 21.07.2021
Ровно год назад здесь же на Неве фрегат «Адмирал флота Касатонов» торжественно приняли в состав флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Неву вошли военные корабли и дополнили красотой Северную столицу. Экипажи проводят последние приготовления к празднованию Дня ВМФ и торжественному смотру.

Сигнальщик отбивает восемь склянок ровно 16 часов. На фрегате «Адмирал флота Касатонов» разгар рабочего дня и каждая минута расписана наперед.

У одних вахтенная смена с видом на Дворцовый мост и Кунсткамеру. Другие привыкают к Исаакиевскому собору по правому борту. У всех общая задача  – подготовка к Главному военно-морскому параду.

Флаги уже наготове. Повсюду запах свежей краски вперемешку с антисептиком. На фрегате повышенные меры профилактики от коронавирусной инфекции.

«Весь экипаж давно вакцинирован. Также выполняется весь комплекс мероприятий. На борт допускаются только люди, которые имеют ПЦР - тест», - сказал помощник командира корабля «Адмирал флота Касатонов» Вячеслав Шульга.

Белоснежную парадную форму украшает аксельбант. Электрика штурманской боевой части Виталия Власова определили в состав роты почетного караула. Вместе с другими отличниками службы с палубы фрегата он будет встречать строй кораблей, проходящий под разведенными мостами.

Ровно год назад здесь же на Неве фрегат «Адмирала флота Касатонова» торжественно приняли в состав флота. За это время фрегат успел пройти свыше 200 тысяч морских миль. Он успешно выполнил задачи на учениях в Средиземном море, артиллерийские стрельбы в Баренцевом и запуск крылатых ракет «Калибр» в Белом морях.

Кроме крылатых ракет «Калибр» за ударное вооружение фрегата отвечает 130-мм пушка А-192. Это самая мощная артиллерийская установка на ВМФ для поражения наземных, воздушных и морских целей.

«Адмирал флота Касатонов» - самый крупный сторожевой корабль, построенный для ВМФ за последние годы. 135-метровый гигант сейчас  заслоняет собой открыточные виды Санкт-Петербурга.

В преддверии Дня Военно-Морского Флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему пятому Главному военно-морскому параду.

Посетители портала оборонного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия. 

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