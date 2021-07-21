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«На верность главным традициям»: на сайте Минобороны РФ открыт раздел о Главном военно-морском параде

Алексей Курильченко
00:00 21.07.2021
Минобороны РФ запускает специальный мультимедийный раздел, посвященный пятому в современной истории России Главному военно-морскому параду.
«На верность главным традициям»: на сайте Минобороны РФ открыт раздел о Главном военно-морском параде
© Фото: Минобороны РФ
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В преддверии Дня Военно-Морского Флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему пятому Главному военно-морскому параду.

Посетители портала оборонного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия.

Всего в Главном военно-морском параде будет задействовано более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий» и «Стойкий». Впервые в Главном военно-морском параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

Также в линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры «Орел» и «Вепрь». Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Также будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

Над городом в парадном строю пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Кроме того, в новом разделе на сайте Минобороны России в удобном инфографичном виде будет представлена информация о проведении военно-морских парадов на базах ВМФ России в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске и Севастополе .

Пользователям представлена информация по тактико-техническим характеристикам всей техники, в том числе исторической, задействованной в Главном военно-морском параде.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ 25 июля в год 325-летия российского флота. Также парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе. Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала.

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