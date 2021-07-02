Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

На Кубани изменили правила заселения детей в отели

Ян Брацкий
19:27 02.07.2021
У детей до 14 лет включительно не будут требовать ПЦР-тест или справку в случае, если ребенок переболел COVID-19.
На Кубани изменили правила заселения детей в отели
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вновь изменил правила въезда в туристический регион. Согласно новым изменениям, отрицательный ПЦР-тест больше не будут требовать у постояльцев до 14 лет. Ранее губернатор Кубани заявлял, что ПЦР-тестирование будет обязательным для детей до шести лет.

«Внести <…> изменение, заменив слова "до 6 лет" словами "до 14 лет», - сообщает ТАСС, со ссылкой на постановление губернатора.

В пресс-службе губернатора уточнили, что у детей до 14 лет включительно не будут требовать справку в случае, если ребенок переболел COVID-19.

В Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. С начала июля отели заселяют гостей только на основании отрицательных тестов или сертификатов о вакцинации. С августа заселиться смогут только привитые или те, кому вакцинация противопоказана. Такие гости должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:38 В стране и мире
Путин отметил уникальный вклад Сличенко в сбережение культуры цыганского народа
16:48 В стране и мире
СМИ: грузовой Boeing 737 рухнул в океан у Гавайев
16:02 В стране и мире
Видео
Бизнесмен Батурин арестован до 1 сентября
14:12 В стране и мире
Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО
13:38 В стране и мире
Видео
В СК РФ прокомментировали информацию о смерти мэра Коломны
Популярное
Видео
Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.