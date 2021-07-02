На Кубани изменили правила заселения детей в отели

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вновь изменил правила въезда в туристический регион. Согласно новым изменениям, отрицательный ПЦР-тест больше не будут требовать у постояльцев до 14 лет. Ранее губернатор Кубани заявлял, что ПЦР-тестирование будет обязательным для детей до шести лет.

«Внести <…> изменение, заменив слова "до 6 лет" словами "до 14 лет», - сообщает ТАСС, со ссылкой на постановление губернатора.

В пресс-службе губернатора уточнили, что у детей до 14 лет включительно не будут требовать справку в случае, если ребенок переболел COVID-19.

В Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. С начала июля отели заселяют гостей только на основании отрицательных тестов или сертификатов о вакцинации. С августа заселиться смогут только привитые или те, кому вакцинация противопоказана. Такие гости должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест.