Мантуров спрогнозировал 2025 как год возможного начала экспорта самолетов МС-21 и SSJ-100

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что поставки самолетов МС-21 и SSJ-100 за рубеж могут быть осуществлены не ранее 2025 года. Об этом он сообщил на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Министр не исключил начала новых переговоров по вопросу экспорта российских пассажирских самолетов, но отметил, что в настоящий момент ведется работа в иных направлениях.

«По SSJ все производственные мощности нацелены на российский рынок и плюс “белые хвосты”, которые вы видите, мы должны все реализовать. После 2025 года - посмотрим. То же самое по МС-21», - заявил Мантуров.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит на базе аэродрома в Жуковском с 20 по 25 июля. На нем представят не только хорошо знакомые любителям авиации самолеты, вертолеты и БПЛА, но и опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок.