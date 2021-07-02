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Путин отметил уникальный вклад Сличенко в сбережение культуры цыганского народа

Ян Брацкий
18:38 02.07.2021
Глава государства выразил уверенность в том, что светлая память о Николае Сличенко навсегда сохранится в сердцах его родных и друзей.
Путин отметил уникальный вклад Сличенко в сбережение культуры цыганского народа
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко. Глава государства отметил его огромный вклад в сбережение цыганской культуры.

«Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что многомиллионная публика особо ценила щедрый талант и удивительное обаяние Николая Сличенко. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и почитателей его творчества, уверен Владимир Путин.

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет. Причина смерти пока неизвестна. Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.

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