В стране и мире «Он участвовал в жизни города»: жители Коломны рассказали о своем отношении к погибшему мэру Диана Сирази Тело 46-летнего мэра Коломны Дениса Лебедева нашли в его квартире ранним утром. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kolomnagrad. ru Globallookpress Читайте нас на: Смерть мэра Коломны Дениса Лебедева не оставила горожан равнодушными. Градоначальника уважали за вклад в развитие Коломны и стремление облагородить город. «Ничего плохого не могу сказать, город преобразился при нем в лучшую сторону. Он занимался туристической зоной, старым городом. При нем благоустройство города пошло более высокими темпами. Это клумбы, газоны, дорожки, другие культурные места. Набережную недавно сделали», - отметил один из горожан. Мэр часто появлялся на городских мероприятиях, отмечает жительница Коломны. «Считаю, что он сделал для города что-то. Что конкретно, я сказать не могу. Я видела, что он участвовал в жизни города. Мы его видели часто на различных соревнованиях, а давать оценку человеку, хороший он или плохой, - очень сложно», - сказала женщина. Ранее сообщалось, что 46-летний мэр Коломны был найден мертвым в своей квартире. В истинных причинах смерти чиновника предстоит разобраться оперативникам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика