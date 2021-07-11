В Каме обнаружили затонувшее сотни лет назад судно

На дне реки Каме в Пермском Крае обнаружили старинное судно. По предварительным данным, находка датируется XVII-XIX веками. Размеры лодки, найденного возле села Хохловка, составляет примерно 25 метров в длину и 5 в ширину. На данный момент оно все еще находится на дне реки - повторные погруженные планируются осенью.

«Пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано», - рассказал РИА Новости начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.

Эксперт отметил, что возможность поднять находку зависит от ее сохранности и возможности осуществить это технически. Судно нашил в рамках исследования акватории края для постановки на учет объектов культурного наследия, находящихся под водой.

В 2018 году на берег Онежского озера в Вытегорском районе Вологодской области после сильного шторма выбросило фрагменты старинного судна допетровской эпохи. На таких ладьях поморы вели торговлю в Онежском озере и на Белом море.