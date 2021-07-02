«Человек-эпоха»: режиссер театра «Ромэн» Лекарев назвал огромной потерей смерть Сличенко

Актер и режиссер театра «Ромэн» Николай Лекарев назвал большой трагедией для всего искусства смерть художественного руководителя театра Николая Сличенко. С его слов, ушел человек-праздник, человек, который отдавал зрителю всего себя и требовал этого от других артистов.

«Человек-эпоха, человек-легенда, человек-звезда. Звезда не в том понимании, которое употребляется сейчас ко многим, кто не имеет отношения к настоящему искусству. Не зря в его честь названа одна из планет. Это был потрясающий человек в жизни и прекраснейший мастер на сцене. Это был великий актер, неповторимый певец, прекрасный музыкант, педагог, режиссер», - сказал Лекарев в беседе со «Звездой».

Николай Сличенко сочетал в себе множество качеств, присущих настоящему артисту, добавил Лекарев. Главной его чертой оставалось умение ладить с самыми разными людьми.

«Его Бог наградил талантом. Он призывал к добру и просил отдавать зрителю частицу своего сердца. Теперь наша задача по жизни нести его наказ. Для всей культуры это громадная потеря. Такие люди приносят истинную славу российскому, цыганскому искусству. Во многом благодаря ему, изменилось отношение к нашей нации, когда узнали, что есть такой гений», - уверен режиссер.

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет. Причина смерти пока неизвестна. Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.

Николай Сличенко известен по таким ролям в кино, как «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Новогодний календарь», «Трудное детство».