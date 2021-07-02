Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Человек-эпоха»: режиссер театра «Ромэн» Лекарев назвал огромной потерей смерть Сличенко

Ян Брацкий
17:24 02.07.2021
По словам Николая Лекарева, своим талантом Сличенко изменил отношение ко всему цыганскому народу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov Globallookpress
Читайте нас на:

Актер и режиссер театра «Ромэн» Николай Лекарев назвал большой трагедией для всего искусства смерть художественного руководителя театра Николая Сличенко. С его слов, ушел человек-праздник, человек, который отдавал зрителю всего себя и требовал этого от других артистов.

«Человек-эпоха, человек-легенда, человек-звезда. Звезда не в том понимании, которое употребляется сейчас ко многим, кто не имеет отношения к настоящему искусству. Не зря в его честь названа одна из планет. Это был потрясающий человек в жизни и прекраснейший мастер на сцене. Это был великий актер, неповторимый певец, прекрасный музыкант, педагог, режиссер», - сказал Лекарев в беседе со «Звездой».

Николай Сличенко сочетал в себе множество качеств, присущих настоящему артисту, добавил Лекарев. Главной его чертой оставалось умение ладить с самыми разными людьми.

«Его Бог наградил талантом. Он призывал к добру и просил отдавать зрителю частицу своего сердца. Теперь наша задача по жизни нести его наказ. Для всей культуры это громадная потеря. Такие люди приносят истинную славу российскому, цыганскому искусству. Во многом благодаря ему, изменилось отношение к нашей нации, когда узнали, что есть такой гений», - уверен режиссер.

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет. Причина смерти пока неизвестна. Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.

Николай Сличенко известен по таким ролям в кино, как «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Новогодний календарь», «Трудное детство».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:02 В стране и мире
Видео
Бизнесмен Батурин арестован до 1 сентября
15:59 В стране и мире
Видео
«Легенда театра "Ромэн"»: актриса Ляна Демент выразила соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко
14:12 В стране и мире
Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО
13:38 В стране и мире
Видео
В СК РФ прокомментировали информацию о смерти мэра Коломны
12:14 Спорт
Видео
Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной
Популярное
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.