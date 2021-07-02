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«Последний из могикан в искусстве»: актер Роман Грохольский о худруке театра «Ромэн» Николае Сличенко

Роман Захаров
15:28 02.07.2021
Известный артист Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Смерть художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко является тяжелым событием и большой потерей для всего цыганского народа. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал народный артист РФ, актер театра «Ромэн» Роман Грохольский.

«Сложно достаточно говорить, это большая потеря для всего нашего народа. Я оканчивал студию Николая Алексеевича, которую он набирал в 1978 году. Практически это мой первый учитель. И было чему поучиться. Человек-легенда, великолепный певец, режиссер, худрук, которого знала вся страна и весь мир. Конечно, это тяжелое событие. Хочется передать соболезнования родным и близким, театру. Театру - жить и продолжать его дело. Большая потеря, потому что это не просто человек, это человек-легенда. К сожалению, уходят последние из могикан в искусстве. И это очень больно, и тяжело это восполнить», - прокомментировал артист трагическое событие.

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет. Причина смерти пока неизвестна. Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.

Николай Сличенко известен по таким ролям в кино, как «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Новогодний календарь», «Трудное детство».

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