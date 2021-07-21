Объявлен полный сбор: как идет подготовка к Главному военно-морскому параду на Черном море

На Черноморском побережье идут последние приготовления к Главному военно-морскому параду. Подготовка ко Дню ВМФ – сейчас главная задача для каждого моряка.

«Адмирал Григорович» - это и плавучий аэродром, и стартовый комплекс для ракет. В носовой части ракетная палуба и восемь шахт с неуловимыми калибрами. Этот корабль снабжен всем, что, по сути, включает в себя маленькая армия.

Ракетный крейсер «Москва» несет на борту противокорабельные комплексы другого класса и габаритов. Универсальность конструкции позволяет использовать разные боеголовки. Так корабль становится еще более опасным для противника.

Уникальный катамаран «Коммуна» создан для того, чтобы вести в море поисково-спасательные работы. Он отличается современным оснащением - на борту есть даже свой батискаф. Также катамаран примечателен сплавом корпуса, который не ржавеет вот уже более ста лет.

Чтобы корабль мог занять место в парадном строю, моряки соблюдают два условия. Нужен идеальный внешний вид и полный боекомплект. Необходимо загрузить вооружение и зарядить установки - на всякий случай. Неизвестно, куда прикажут потом идти. Сейчас на каждом военном причале Черноморского флота объявлен полный сбор.

Что еще у фрегата внутри – это вопрос, который интересует многие разведки мира. Но отечественные комплексы, которые есть на борту, работают так, чтобы своих секретов не выдавать.

В преддверии Дня Военно-Морского Флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему пятому Главному военно-морскому параду.

Посетители портала оборонного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия.