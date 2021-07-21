Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Объявлен полный сбор: как идет подготовка к Главному военно-морскому параду на Черном море

Виктория Косогляденко
Кира Карон
06:53 21.07.2021
Чтобы корабль мог занять место в парадном строю, моряки соблюдают два условия. Нужен идеальный внешний вид и полный боекомплект.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На Черноморском побережье идут последние приготовления к Главному военно-морскому параду. Подготовка ко Дню ВМФ – сейчас главная задача для каждого моряка.

«Адмирал Григорович» - это и плавучий аэродром, и стартовый комплекс для ракет. В носовой части ракетная палуба и восемь шахт с неуловимыми калибрами. Этот корабль снабжен всем, что, по сути, включает в себя маленькая армия.

Ракетный крейсер «Москва» несет на борту противокорабельные комплексы другого класса и габаритов. Универсальность конструкции позволяет использовать разные боеголовки. Так корабль становится еще более опасным для противника.

Уникальный катамаран «Коммуна» создан для того, чтобы вести в море поисково-спасательные работы. Он отличается современным оснащением - на борту есть даже свой батискаф. Также катамаран примечателен сплавом корпуса, который не ржавеет вот уже более ста лет.

Чтобы корабль мог занять место в парадном строю, моряки соблюдают два условия. Нужен идеальный внешний вид и полный боекомплект. Необходимо загрузить вооружение и зарядить установки - на всякий случай. Неизвестно, куда прикажут потом идти. Сейчас на каждом военном причале Черноморского флота объявлен полный сбор.

Что еще у фрегата внутри – это вопрос, который интересует многие разведки мира. Но отечественные комплексы, которые есть на борту, работают так, чтобы своих секретов не выдавать.

В преддверии Дня Военно-Морского Флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему пятому Главному военно-морскому параду.

Посетители портала оборонного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:14 Армия
Видео
Миротворцы РФ в Карабахе очистили поля от неразорвавшихся боеприпасов «Ураганов»
05:10 В стране и мире
Видео
Военные медики из госпиталя ЦВО окажут помощь в лечении COVID-19 в главной больнице Хакасии
04:11 В стране и мире
Опаснее дельта-штамма: глава ВОЗ предупредил о возможности появления нового варианта COVID-19
03:35 В стране и мире
Карта прогнозов «посинеет»: европейскую часть России накрывает похолодание
00:05 Армия
Видео
От «Нахимовца» до «Мангуста»: как пройдут корабли на параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.