Таинственное облако размером с Млечный Путь нашли в космосе Светлана Иванова Речь идет об состоящем из горячего газа объекте, находящемся на окраине галактического скопления Льва. © Фото: pixabay Загадочное облако, чей размер превышает нашу галактику Млечный Путь, располагается в межгалактическом пространстве. Объект состоит из горячего газа, температура которого составляет 10-10000 тысяч кельвинов. Общая масса облака оценивается в 10 миллиардов Солнц. Как говорится в статье, размещенной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Космическое облако удалось увидеть как в рентгеновских, так и в оптических лучах. Объект обнаружили астрономы Университета Алабамы в Хантсвилле (США) при помощи рентгеновского мультизеркального телескопа (XMM-Newton) Европейского космического агентства (ESA). Также облако было заметно через телескоп Very Large Telescope в Чили и японский телескоп «Субару». Облако находится на окраине галактического скопления Льва (A1367), расположенного на расстоянии 330 миллионов световых лет. Объект удален от центра скопления на 2,6 миллиона световых лет. Согласно предположению ученых, облако межзвездного газа попало в межгалактическом пространстве после вытеснения из родительской галактики из-за ударного давления.